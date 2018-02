São Paulo investe tudo em Kaká Recuperar fisicamente Kaká é a maior aposta de Oswaldo de Oliveira para surpreender o Corinthians no próximo sábado e ficar com o título do Campeonato Paulista. O técnico do São Paulo acha que o grande motivo da derrota por 3 a 2 no primeiro jogo, domingo, foi a contratura mal curada na coxa direita do jogador. Por isso, acompanhará de perto o tratamento e todas as reações para saber se poderá contar com ele. E isso será fácil, já que resolveu isolar o time na cidade mineira de Extrema, a partir de hoje. Leia mais no Jornal da Tarde