São Paulo já encara jogo decisivo O Campeonato Paulista está apenas na segunda rodada, mas o São Paulo já tem, nesta quinta-feira, um jogo decisivo. Recebe o Juventus às 20h30, no Morumbi, com obrigação de vencer. Por dois motivos: um novo tropeço pode complicar a situação da equipe - que estreou com derrota - na competição e tornar ainda mais infernal a vida do técnico Oswaldo de Oliveira, alvo de duras críticas por parte do vice-presidente Márcio Aranha. A boa notícia é que o meia Kaká está de volta. Oswaldo de Oliveira nem quer pensar na hipótese de outro tropeço e prevê um time bem diferente daquele que perdeu por 2 a 1 para o Paulista. "Acredito que sim e espero que sim?, disse o treinador, sobre o espera da equipe nesta quinta. Ele procura manter a serenidade apesar do bombardeio que vem sofrendo. Mas reconhece que "no futebol, as pessoas estão expostas ao resultado?. O técnico reafirmou que aposta bastante em Kaká para lhe dar mais tranqüilidade. "Com ele o time fica mais agressivo??, avaliou Oswaldo, que decidiu escalar Gustavo Nery, recuperado de um problema dentário, na lateral-esquerda, apesar de Fabiano já está com sua documentação regularizada. "O Gustavo está recuperado e o Fabiano não está apto fisicamente.? Ricardinho define o jogo com o Juventus como "importante? e justifica: "Quando você está numa equipe grande, o jogo seguinte é sempre mais importante?. O meia não quis comentar as divergências entre Márcio Aranha e Oswaldo. "Nosso problema é o Juventus, nenhum outro?, afirmou. Mas o zagueiro Jean falou o assunto: "Cada um tem a sua opinião. Mas o Oswaldo tem o nosso apoio.? Antes do jogo, o massagista Luizão será homenageado pelos jogadores, com uma placa. Luizão se aposenta no dia 3. Reforço - Itamar, ex-atacante do Palmeiras, provavelmente será o novo reforço do São Paulo. O jogador afirma que já está tudo certo, os dirigentes não confirmam. Oswaldo diz apenas que precisa de um atacante.