São Paulo já estuda rivais do Mundial O São Paulo chegará ao Japão, no dia 7 de dezembro, conhecendo bem os adversários no Mundial de Clubes da Fifa. O técnico Paulo Autuori receberá, até quarta-feira, gravações com jogos do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, campeão da Ásia. Na próxima semana, a comissão técnica também receberá fitas com partidas do vencedor da Copa da África, que está sendo decidida entre Etoile Sahel, da Tunísia, e Al-Ahly, do Egito ? no primeiro jogo, houve empate por 0 a 0 e o duelo decisivo será dia 12, no Egito. ?Alguns amigos estão acompanhando esses torneios e vão me enviar fitas e detalhes dos times?, explica Milton Cruz, auxiliar de Autuori. ?Se bem que trabalhei no Al-Ittihad por vários e anos e conheço quase todos os jogadores do time?. Com base nas gravações, Autuori poderá desenvolver trabalho semelhante àquele realizado durante a Libertadores. Na ocasião, o Tigres, do México, era um rival quase desconhecido. Mas o técnico fez levantamento minucioso do esquema tático do time de Monterrey, o que facilitou muito na classificação de sua equipe ? venceu o primeiro confronto por 4 a 0, e perdeu o segundo por 2 a 1. Por enquanto, o adversário mais conhecido pela comissão técnica e pelos jogadores é o Liverpool, da Inglaterra, cujos jogos são transmitidos para o Brasil quase semanalmente. ?Eles estão no início de temporada, praticamente não mudaram a equipe, desde o ano passado?, comentou Cruz. Para o clássico contra o Palmeiras, no sábado à tarde, no Pacaembu, os titulares serão poupados. O centroavante Roger, suspenso, é desfalque certo. O goleiro Bosco, vindo do Fortaleza, se apresenta nesta terça.