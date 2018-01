São Paulo já foi pivô de 2 viradas Quando se trata de atingir clube grande, o rigor da lei funcionou duas vezes na história recente ? ambas em prejuízo do São Paulo. A primeira foi em 1996, na Copa do Brasil, por uso de Lima, então em situação irregular. A segunda, em 1999, foi conseqüência de adulteração na certidão de nascimento de Sandro Hiroshi. Nos dois casos, não houve como recorrer. O São Paulo ia bem, na Copa do Brasil de 96, quando viu o sonho de chegar ao título ruir nas oitavas-de-final. O clube havia superado o América-MG, na fase anterior (vitórias por 2 a 1 e 3 a 1), e tinha o Internacional como desafio. No primeiro jogo, em 2 de abril, empatou por 1 a 1, em Porto Alegre. Na seqüência, se descobriu que o volante Lima, escalado para aquele clássico, havia defendido o Nacional, do Amazonas, na primeira eliminatória. O São Paulo alegou que a CBF havia liberado a documentação, mas teve de engolir a desclassificação. Três anos depois, o São Paulo voltou a complicar-se, só que no Brasileiro. No fim da primeira fase da competição, estourou o escândalo que tinha Sandro Hiroshi como pivô. O atacante, contratado do Rio Branco de Americana, havia nascido em novembro de 79 e não em janeiro de 80, como constava de seus documentos. O tribunal esportivo não teve dúvida e tirou os pontos que o São Paulo havia conquistado, na goleada por 6 a 1 sobre o Botafogo-RJ. Com isso, o time carioca se livrava do rebaixamento e colocava o Gama na Série B. A equipe de Brasília recorreu e a discussão jurídica desembocou em virada de mesa e na Copa João Havelange, em 2000.