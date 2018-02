São Paulo já inicia a reformulação A doída derrota para o Once Caldas, na noite de quarta-feira, em Manizales, vai antecipar o processo de reformulação no São Paulo, que não imaginava ficar fora da final da Libertadores. A saída de dois jogadores já está confirmada: Gustavo Nery, que vai para o Werder Bremen, e Marquinhos, que não terá o contrato renovado e voltará para o Bayer Leverkusen. Fábio Simplício e Alexandre também não devem ficar no Morumbi. O vínculo de ambos termina agora, no meio do ano, e dificilmente será renovado. As chances de Luís Fabiano sair aumentam bastante com a eliminação da Libertadores e mais alguns, que não vêm agradando, como Ramalho, Adriano e Vélber, poderão ser dispensados. É certo, assim, que, no mínimo, quatro titulares deixarão o Morumbi. "Se eu fosse campeão da Libertadores, iria fazer uma cláusula com o Werder Bremen para poder jogar pelo menos a decisão do Mundial, em Tóquio", contou Gustavo Nery. "Agora, só falta definir a data da saída." Marquinhos, substituído antes dos 30 minutos do primeiro tempo contra o Once Caldas, não aprovou e será liberado. "Não entendi por que saí tão cedo do jogo, achei estranho, fiquei chateado. O time só estava dando chutão, não dava para eu fazer nada", desabafou o jogador. "Sei que não tenho mais ambiente para ficar no São Paulo." O temor no clube é de que o time sofra o mesmo desmanche pelo qual passou o Corinthians em 2003. Na ocasião, a equipe de Parque São Jorge, que fazia boa campanha, despencou na classificação e, até agora, não conseguiu se reerguer. É por isso que a diretoria do São Paulo promete correr atrás de reforços para recompor o grupo, que já é limitado. "Vamos procurar", garantiu o diretor Juvenal Juvêncio. Para manter o nível do time, os dirigentes terão de contratar pelo menos um lateral-esquerdo, um volante, um meia e um atacante. E pedirão que Cuca utilize mais os pratas-da-casa. Um jovem será promovido para a equipe titular já nas próximas rodadas do Brasileiro. Trata-se de Renan, de 18 anos, que foi bem nas poucas vezes em que entrou. "Ele é um jogador para ser titular do São Paulo por muito tempo", revelou o treinador. Na opinião da comissão técnica, Renan é superior aos titulares Alexandre e Simplício, considerados muito fracos tecnicamente. Fábio Simplício, inclusive, está pedindo alto para renovar o contrato e dever ir embora. E Alexandre, embora tenha salário bem menor, não satisfaz os são-paulinos. Os cofres lamentam - A Libertadores de 2004 foi bastante rentável para o clube paulista, que arrecadou cerca de R$ 7,5 milhões com premiação e bilheteria. Se o São Paulo tivesse chegado à final, no entanto, esse valor teria engordado bastante e provavelmente ultrapassaria os R$ 10 milhões.