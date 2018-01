São Paulo já ?sabe? como vencer O São Paulo acha que já sabe o que fazer no jogo de amanhã para derrotar o Corinthians por dois gols de diferença e ficar com o título do Rio-São Paulo. O esquema tático será o mesmo usado no primeiro tempo da partida da semana passada. O time são-paulino, que atuou sem Kaká e França, foi "perfeito taticamente", na opinião do técnico Nelsinho Baptista. Leia mais no Jornal da Tarde