São Paulo já tem cobradores de pênaltis Rogério Ceni, Júnior, Luizão, Danilo e Amoroso. Esses serão os cinco jogadores escolhidos pelo técnico Paulo Autuori caso o campeão da Libertadores da América seja decidido apenas nas cobranças de pênaltis. Nesta quarta-feira, o treinador segurou os jornalistas por meia hora do lado de fora do Centro de Treinamento para que ninguém assistisse as cobranças. Escolheu o gol dos fundos do terreno onde nem as lentes dos cinegrafistas e fotógrafos fossem capazes de chegar. Os cinco escolhidos tiveram cinco chutes, mas ninguém quis comentar o desempenho do grupo. Danilo confirmou que converteu as cinco penalidades. Rogério Ceni, o cobrador oficial da equipe, desconversou sobre o assunto. "Sou o batedor oficial, mas o treinador ainda não me falou nada. Não sei se vou bater", disse rapidamente. Recentemente, o goleiro desperdiçou duas cobranças. Uma na goleada (4 a 0) sobre o Tigres, nas quartas-de-final da Libertadores, dentro do Morumbi - havia feito dois de falta. Outra foi em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, na derrota para a Ponte Preta (1 a 0), em Campinas. No ano passado, Rogério Ceni também perdeu um pênalti na derrota por 3 a 2 para o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Por coincidência, o resultado culminou com a demissão do técnico Cuca.