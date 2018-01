São Paulo já vendeu 42 mil ingressos A diretoria do São Paulo aposta no apoio da torcida e espera casa cheia para o duelo contra o River Plate, da Argentina, nesta quarta-feira, às 21h45, no Morumbi. Até esta segunda-feira à noite, dos 70.600 ingressos colocados à venda, 42.228 tinham sido adquiridos. Os bilhetes para as arquibancadas azul, laranja, vermelha e amarela já se esgotaram. "Deveremos ter entre 60 e 65 mil pessoas, diante do River Plate", estima João Paulo de Jesus Lopes, diretor de Planejamento e Desenvolvimento do São Paulo. "A média das vendas tem sido de 10 mil ingressos por dia, aproximadamente. A procura está dentro da nossa expectativa." Os ingressos para o primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores continuam à venda nesta terça, das 11 horas às 17 horas, em quatro pontos: no Estádio do Morumbi, no Ginásio do Ibirapuera, no Estádio do Canindé e no Estádio do Pacaembu. As entradas para o jogo continuarão a ser comercializadas também na quarta, nos mesmos postos e horários, e no Morumbi, até o início da partida. Os preços dos ingressos variam de R$ 30,00 (geral vermelha) a R$ 90,00 (cadeira especial azul).