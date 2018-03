São Paulo joga com a ?cara de Oswaldo? O São Paulo vai entrar em campo nesta quarta-feira, às 21h40, para enfrentar o Goiás, com a "cara de Oswaldo de Oliveira". Embora o treinador não sirva mais para o clube, o esquema tático, a escalação e as preferências são de Oswaldo, demitido na noite de sábado. Nem Diego Lugano, que vinha ficando no banco, vai ganhar uma chance entre os titulares, apesar da má fase do zagueiro Jean. A verdade é que o preparador de goleiros Roberto Rojas, que está fazendo uma ponta como técnico, não quer "inventar" nem complicar a situação da equipe, que já não é das melhores. Rojas só está tapando um buraco e prefere não se "meter" a estrategista. Não fica dando palestras ou instruções a seus jogadores. Utiliza mais o bate-papo. Os líderes do grupo, Rogério Ceni e Ricardinho, são os que mais falam com os companheiros. O ex-goleiro chileno sabe que, se resolver fazer mudanças, pode se dar mal. "De repente você perde uma partida e tudo muda", justificou. Rojas foi elogiado pela diretoria por causa das substituições feitas no jogo contra o Figueirense, em que o time venceu por 3 a 2, de virada. "Mas precisamos melhorar para vencer, o time do Goiás é melhor que o do Figueirense." Rogério confirmou que Rojas apenas "vem dando seqüência ao trabalho de Oswaldo, seguindo a mesma linha, mantendo o time" do treinador anterior. Mas fez questão de alertar para a importância de se ter um técnico efetivo, que tenha estabilidade no cargo. "É importante ter alguém para comandar a equipe." O fato de o São Paulo ser dirigido por um técnico interino pode dar a impressão de que o jogo é fácil e não tem grande importância. Mas é exatamente o contrário. Apesar das circunstâncias desfavoráveis, o confronto com o Goiás, em Goiânia, é fundamental para o clube. Vale pelas quartas-de-final da Copa do Brasil, caminho mais curto para a Taça Libertadores. E voltar à competição continental é o sonho dos são-paulinos. A única alteração em relação à última rodada do Campeonato Brasileiro será no ataque. Reinaldo, que deixará o Morumbi no mês que vem, volta no lugar de Souza. No Goiás, o técnico Candinho promete escalar a equipe de forma ofensiva. "Temos de fazer o maior número possível de gols para anular a reação são-paulina no jogo de volta", comentou o goleiro Harlei. A partida de volta será no dia 15. Novatos - A diretoria, que corre atrás de um substituto para Oswaldo de Oliveira, descartou a possibilidade de contratar novatos. Assim, praticamente acabam as chances de Casagrande ou Oscar Bernardi assumir o posto. Os favoritos são Tite, que está no Grêmio, Emerson Leão, do Santos, e Muricy Ramalho, do Internacional-RS.