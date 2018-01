São Paulo joga completo e descansado O São Paulo deve jogar completo pela primeira vez no Campeonato Paulista, mas nem por isso o técnico Oswaldo de Oliveira está tranqüilo. O treinador admite que, apesar da presença da equipe titular do ano passado ser positiva, ainda há muito o que melhorar até o clássico contra o Santos. Por este motivo, a folga de uma semana foi mais do que bem-vinda. Um fator que deverá ser trabalhado até o clássico de sábado é a questão psicológica. Nesta quarta-feira, o desânimo de vários atletas após as manifestações negativas da torcida no empate contra a Portuguesa Santista no domingo era evidente. "Alguns jogadores perdem uma partida e no dia seguinte vão lá e jogam normalmente, outros demoram um pouquinho mais. Sempre achei que o ideal é jogar uma vez por semana, mas se considerarmos a situação do jogo de domingo foi bom ter a semana de folga", disse o treinador são-paulino. O atacante Reinaldo também detectou o moral baixo de alguns companheiros. "O time sentiu o jogo contra a Portuguesa, mas já deu para perceber neste último treino que o grupo voltou a falar. E em um jogo importante como esse contra o Santos ninguém pode ficar calado", disse o jogador. Para o centroavante, os atletas tem de saber lidar com as cobranças. "Se um atleta não agüenta a pressão da torcida ele tem de jogar em um time pequeno." Reinaldo acredita que com a volta de Luís Fabiano ao time vai ajudar o grupo a encontrar o bom futebol apresentado na fase de classificação do Campeonato Brasileiro. "É só ver no ano passado. Qualquer jogador de frente que saísse, o time sofria muito." A presença de Reinaldo em campo é motivo de comemoração, mas também de preocupação de Oswaldo. "Ele ainda não está na sua plenitude e, por esse motivo, há a possibilidade de que a equipe não se desenvolva no que se espera." Segundo o técnico, um bom desempenho será importante porque o Santos de hoje, reforçado de Reginaldo Araújo, Nenê e, principalmente, Ricardo Oliveira, é mais forte do que o grupo comandado por Leão que conquistou o Campeonato Brasileiro no ano passado. Mas, nem por isso, o adversário é favorito. "Eles tem uma vantagem que é jogar na Vila Belmiro, mas acho que em clássicos como esses a tendência é o equilíbrio."