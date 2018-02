São Paulo joga de olho na vantagem A partida deste domingo entre Portuguesa Santista e São Paulo, às 11 horas, na Vila Belmiro poderia ser encarada como um amistoso de preparação, uma vez que o time do Morumbi só perde a vaga para a final do Campeonato Paulista se for derrotado por diferença de cinco gols. Mas nenhuma das equipes quer admitir que o jogo não passa de um "treino de luxo". Entre os são-paulinos, a ordem é seguir com bons resultados e dar fim à incômoda irregularidade que persegue o grupo, que desde o início do ano tem intercalado apresentações de gala com desempenhos medíocres. "Precisamos de uma vitória para o time embalar de vez", afirmou o lateral Leonardo Moura. Para ele, uma seqüência de vitórias será importante não só para atrair o apoio da torcida na final do Paulista, como para dar moral ao time contra o adversário. O técnico Oswaldo de Oliveira lembrou de mais um motivo para o time não pensar em relaxar, além do respeito com o adversário: se perder para a Santista, o São Paulo ficará sem a vantagem do empate na decisão do Estadual pois, segundo as regras do Paulista, será beneficiada a equipe que somar o maior número de pontos ao longo da competição. "Nossa idéia, independentemente da combinação de resultados dos outros jogos, é vencer." Postura ? Para esta partida, o treinador são-paulino espera que o time mantenha a mesma postura do jogo anterior contra o time comandado por Pepe, quando goleou por 5 a 0 no Morumbi, arrancando aplausos da torcida como há muito não se via. "Acho que o que fez diferença naquele jogo foi que o ataque funcionou como defesa", observou Oswaldo de Oliveira. Segundo o treinador, os jogadores de frente não só souberam manter a bola no campo adversário como também souberam fazer boa marcação nos jogadores da Santista nos momentos em que eles estavam com a posse de bola. A única coisa que aborrece o treinador é o horário da partida, 11 horas. O forte calor nesta época do ano em Santos deve aumentar o desgaste do jogo. "Não é aprazível. Danifica o espetáculo, mas existem interesses a serem satisfeitos que não são os nossos", reclamou Oliveira. A equipe terá duas alterações com relação ao jogo anterior. O meia Ricardinho e o volante Fábio Simplício receberam o terceiro cartão amarelo e serão substituídos, respectivamente, por Adriano e Maldonado. O time, no entanto contará com a boa fase de Luís Fabiano, que marcou três dos cinco gols do jogo de quinta-feira, e Reinaldo.