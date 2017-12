São Paulo joga de olho no Corinthians A partida desta quinta-feira entre Figueirense e São Paulo, às 21h45, em Florianópolis, pela Copa do Brasil, é cercada de muitos chavões do futebol. "Temos de pensar só nessa competição" e "Só vamos voltar a nos preocupar com o Rio-São Paulo após esse jogo" são alguns deles. Mas, na verdade, o encontro representa muito mais para o time paulista do que o primeiro passo às quartas-de-final do campeonato nacional. Uma vitória esta noite é tudo o que a comissão técnica e o grupo de jogadores querem antes do clássico diante do Corinthians, domingo, em Presidente Prudente, pelo torneio regional. Na realidade, no Morumbi todos ficaram satisfeitos com a oportunidade de disputar um jogo antes de encarar o arqui-rival. Sabem que um bom resultado nesta quinta-feira, mesmo diante de um adversário inferior tecnicamente, pode ajudar a superar o momento ruim que surgiu após duas derrotas consecutivas. "Num grande clube, o ambiente ficaria muito carregado com a terceira derrota", admitiu o atacante França. Para conseguir seu objetivo, o técnico Nelsinho Baptista vai contar com a presença dos três jogadores que estavam na seleção brasileira: Rogério Ceni, Kaká e Belletti. Além disso, volta a dupla de zagueiros titular, formada por Emerson e Wilson. Por outro lado, o volante chileno Maldonado terá de cumprir suspensão automática. Em seu lugar entra o zagueiro Jean, improvisado no meio.