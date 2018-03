São Paulo joga mal mas vence em casa Não está fácil ver o São Paulo jogar. O torcedor já percebeu isso e não foi ao Morumbi, que ficou quase vazio ? apenas 3.754 pagantes. O jogo deste domingo, contra o Paraná, foi sonolento ou, como diz o povo, ?chato?, sem lances de emoção, trocas de passes, dribles. A vitória por 2 a 0 acabou deixando o São Paulo no lucro pelo medíocre futebol que apresentou. Subiu da 10ª para a 4ª posição do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos, e diminuiu a distância para o líder Cruzeiro, que tem 21. A diretoria não escondeu a irritação, nas últimas semanas, com a má fase da equipe, apesar de contar com jogadores talentosos, como Ricardinho, Kaká e Luís Fabiano. O novo diretor de Futebol, Juvenal Juvêncio, deu um recado ao técnico Roberto Rojas, que continua tapando o buraco enquanto o clube tenta trazer Leão ou Tite. Disse ser necessário tirar os ?medalhões? que não estivessem correspondendo. E Rojas pôs Souza no lugar de Reinaldo, que nem ficou no banco, e Carlos Alberto na vaga de Adriano. O uruguaio Lugano perdeu a posição para Júlio Santos e Gustavo Nery e Fabiano não atuaram por estarem suspensos. As mudanças não deram grande resultado. O time voltou a apresentar os defeitos do jogo de quinta-feira, quando foi eliminado da Copa do Brasil pelo Goiás. Errou passes, não mostrou padrão de jogo nem apresentou esquema tático definido. Por sorte, o adversário falhou demais nas finalizações e ainda deu um presentão. Fernandinho passou com perfeição a bola para Kaká, que saiu na cara do gol de Flávio e, com categoria, abriu o placar. O panorama não mudou na segunda etapa. O Paraná saiu em busca do empate, criou oportunidades, mas não aproveitou ? Rogério Ceni teve boa atuação. Num contra-ataque, o São Paulo garantiu os 3 pontos. Luís Fabiano fez ótima jogada e tocou para Aílton ? que havia entrado no lugar de Souza ? marcar. Ficha Técnica: São Paulo: Rogério Ceni; Leonardo Moura, Júlio Santos, Jean e Jorginho Paulista (Alexandre); Adriano, Carlos Alberto, Ricardinho (Júlio Baptista) e Kaká; Souza (Aílton) e Luís Fabiano. Técnico: Roberto Rojas (interino). Paraná: Flávio; Milton (Valentim), Cristiano Ávalos, Ageu e Fabinho; Fernando Miguel, Emerson, Fernandinho (Dênis) e Marquinhos; Caio (Valdir) e Flávio Guilherme. Técnico: Cuca. Gols: Kaká aos 18 minutos do primeiro tempo; Aílton aos 21 do segundo. Árbitro: Wagner Tardelli (RJ). Cartão amarelo: Adriano, Kaká e Ageu. Local: Morumbi.