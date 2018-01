São Paulo joga para ?fazer gordura? O líder São Paulo inicia neste sábado, diante do Atlético Sorocaba, às 16 horas, série de quatro jogos pelo Campeonato Paulista no Morumbi ? encara depois Palmeiras, Portuguesa Santista e Corinthians. A ordem, de novo, é ?fazer gordura? na competição para poder disputar a Taça Libertadores com tranqüilidade. Traduzindo: somar o maior número de pontos e ampliar a vantagem sobre o segundo colocado, que hoje é de dois pontos sobre o Santos. ?A primeira chance (de abrir boa vantagem) nos tiraram prematuramente?, afirmou o técnico Emerson Leão, sobre os pontos não somados por erros de arbitragens. ?Agora, mais uma vez não dependemos de ninguém. Espero que está segunda chance também nos tirem.? Leão não esconde a indignação com os árbitros. Mesmo com a possibilidade de ser condenado pelo Tribunal da Federação Paulista de Futebol (FPF) a até dois anos de suspensão por ficar reclamando via imprensa. Segunda-feira o treinador troca viagem para o Mato Grosso pelo banco dos réus. E com bastante tranqüilidade. ?Acho bom ser julgado, pois teremos esclarecimentos?, disse. Medo de punição? ?Quando temos dúvidas sim, ficamos preocupados. Mas me dê um motivo para ser condenado. Quero que o promotor prove o que fiz, quero ouvir minha voz.? Leão garante continuar lutando contra seus direitos. Não considera o fato de ser julgado, uma lei da mordaça. ?Ontem (quinta-feira) vi treinadores reclamando da arbitragem. Eles também serão julgados?, indagou, referindo-se a Jair Picerni, do Guarani e Luís Carlos Cruz, do Rio Branco. E revela perseguição. ?Há pessoas que têm mais eco, mais brilho. E cada um paga de acordo com seu brilho.? DESFALQUES - Para encarar o Atlético Sorocaba, Leão terá uma inédita defesa. Sem Rodrigo, negociado para o Dínamo de Kiev e Fabão, machucado, recorrerá aos jovens Edcarlos e Flávio, para formar o setor com Lugano. ?O Flávio é novo, tem saúde e o Edcarlos já enfrentou o São Caetano. Acredito neles.? Flávio, de 21 anos, voltou na quinta-feira das férias, após a Taça São Paulo de Juniores, mas garante estar bem fisicamente. Fã de Edmilson, já defendeu o clube, inclusive sendo expulso contra o Botafogo, em 2004. ?Hoje estou mais maduro, a ansiedade acabou e garante agarrar esta oportunidade,? prometeu, em tom baixo, o tímido jogador. O goleiro Rogério Ceni será o responsável, em campo, de acalmar e orientar os defensores. ?Cuidado, temos de ter, pois sem o Rodrigo perdemos bastante. Mas eles têm condições de substituí-lo à altura, inclusive quando entram, estão se saindo bem.? Rogério, politicamente correto, evita discursos do tipo já ganhou. Prega respeito ao adversário e evita projeções de série de vitórias em casa. Usa Portuguesa Santista e Guarani, que tiraram pontos do Santos em plena Vila Belmiro, como exemplo. ?Os três pontos são imprescindíveis, mas nada de dizer que este é o jogo ideal.?