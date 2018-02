São Paulo joga para garantir vantagem O São Paulo assiste de camarote ao clássico deste sábado entre Corinthians e Palmeiras, já fazendo as contas para saber o que terá de fazer para ir com vantagem à decisão do Campeonato Paulista. Se vencer de novo a Portuguesa Santista, domingo, o time são-paulino jogará por dois empates na final. De acordo com o regulamento do Campeonato Paulista, para se definir o mando das partidas e também que time terá a vantagem de jogar por dois empates na decisão, será levada em consideração "a somatória das fases anteriores". O São Paulo, até o momento com 17 pontos no estadual, empata com o Corinthians e bate o Palmeiras, que tem 15. Se na pontuação geral não existe muita diferença, no primeiro e segundo critérios de desempate (número de vitórias e saldo de gols, respectivamente), o time do Morumbi está disparado na frente. O São Paulo tem 5 vitórias e 16 gols de saldo até aqui, enquanto o Corinthians venceu 4, com saldo 6 e o Palmeiras conseguiu 4 e 4. Em resumo, Palmeiras e Corinthians têm de passar o São Paulo em número de pontos para ter vantagem, porque em todos os outros critérios os são-paulinos levam a melhor. Sendo assim, em caso de igualdade no jogo deste sábado, o Corinthians vai a 18 pontos e se classifica. Mas só terá vantagem na final caso o São Paulo perca domingo. Se os corintianos baterem os palmeirenses, vão a 20 e ficam na torcida para que os são-paulinos sejam derrotados ou empatem. Se der Palmeiras, a equipe vai a 18 e torce pela vitória da Portuguesa Santista.