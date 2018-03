São Paulo joga pelo resultado no Paraná Quem ligar a televisão para ver Coritiba x São Paulo, nesta quarta-feira, às 21h40, na capital paranaense, pode se preparar para ver um jogo feio. O aviso é dos próprios jogadores do clube paulista, que já estão se acostumando ao futebol de resultados e abrindo mão de dar espetáculo ou jogar bem. "Vai ser um jogo de muita marcação", alertou o volante Adriano, que volta à equipe. "Não temos de jogar bonito ou feio, temos de ganhar as partidas." A equipe do São Paulo não vem jogando um futebol vistoso. Há 10 dias, ganhou do Guarani por 1 a 0, sem grandes lances. No fim de semana, sofreu para empatar com o São Caetano. Criou poucas oportunidades de gol. Mas, se os resultados estão aparecendo, então por que mudar? A pergunta é da própria comissão técnica, que acredita estar no caminho certo. Afinal, o time está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos, apenas 2 atrás do líder Cruzeiro. O São Paulo entrará em campo sem nenhum meia. Adriano, Carlos Alberto, Gustavo Nery e Fábio Simplício têm como principal característica a marcação. O técnico Roberto Rojas não esconde de ninguém que um empate em Curitiba será bom resultado. Rojas, contudo, faz questão de dizer que esse esquema "retranqueiro" não é para sempre. "É mais por necessidade", garantiu. Quando tiver à disposição os meias Ricardinho, machucado, e Kaká, na seleção Sub-23, vai utilizar formações mais ofensivas. Enquanto isso não ocorre, Luís Fabiano é obrigado a aceitar a considerável redução no número de chances de gol. "Não está fácil, não estamos tendo mais tantas oportunidades, mas, se conseguir fazer um gol, já está bom", comentou o atacante.