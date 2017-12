São Paulo "joga toalha" no Brasileirão O empate deste domingo contra o Vasco e as vitórias do Atlético-PR e Santos deixaram no elenco do São Paulo a certeza de que somente por um milagre a equipe conquistará o título do Campeonato Brasileiro. Até o técnico Emerson Leão, que não poupou a equipe de críticas, buscou consolo na disputa por uma vaga na Copa Libertadores da América. "O título ficou mais longe. Mas não podemos pensar diferente. Temos que continuar pensando nele, porque se não chegarmos a um lugar, chegaremos a outro", disse Leão. O treinador ainda enfatizou a necessidade de os atletas não deixarem o desânimo abater o grupo. "Não vamos nos levar pela opinião dos outros. Opinião é igual a pesquisa: nem sempre acerta." Em seguida, o técnico do São Paulo iniciou uma série de críticas sobre o desempenho da equipe contra o Vasco. Cobrou dos jogadores determinação, estímulo, empenho e dinamismo. "Quem se propõe a correr atrás do título tem que fazer mais. Tem que ser mais múltiplo, ser mais dinâmico. Não basta ter atitude, tem que transformá-la em realidade", frisou Leão. Ele só amenizou o discurso ao lamentar a ausência do meia Danilo. Para Leão, o São Paulo seria mais criativo e ofensivo com Danilo em campo. E no final da análise sobrou até para sua dupla de ataque, Diego Tardelli e Grafite: "quando os goleiros trabalham pouco em uma partida, os atacantes têm que ficar envergonhados". Apesar do pedido do técnico do São Paulo, o desânimo, a princípio, tomou conta dos jogadores. Todos foram unânimes em refutar o sentimento, mas os semblantes e as declarações não foram suficientes para escondê-lo. "É uma pena que a gente não tenha feito a nossa parte. Mas, temos cinco jogos e cinco vitórias ainda dá para alcançar o líder", disse, um esperançoso goleiro Rogério Ceni. Grafite também foi cético ao analisar o desempenho do São Paulo: "não fizemos a nossa parte, mas paciência". Durante o confronto, o atacante são-paulino ainda se envolveu em uma discussão com o técnico do Vasco, Joel Santana. Irritado, o técnico vascaíno acusou Grafite de ser o atacante que comete o maior número de faltas do Brasil. Em resposta, o jogador mandou o técnico se calar e cuidar de sua equipe: "quem tem boca, fala o que quer". Além das lamentações, pela fraca atuação, os jogadores também não pouparam de críticas o juiz Lourival Lima Dias Filho (BA). Para o lateral Cicinho, o árbitro deixou de marcar várias faltas a favor da equipe.