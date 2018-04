São Paulo jogará com Jean, Richarlyson e nove reservas

O técnico Ricardo Gomes confirmou nesta terça-feira a sua intenção de alterar drasticamente a escalação do São Paulo. Para o jogo com o Mirassol, na quarta-feira, ele vai manter apenas dois jogadores que foram titulares na derrota por 3 a 1 para a Portuguesa, domingo, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Jean e Richarlyson vão ser mantidos na equipe, mas vão atuar em posições diferentes. Jean voltará a atuar como volante, enquanto Richarlyson deixará o meio-de-campo e será improvisado na lateral-esquerda do São Paulo.

"Os dois estão fisicamente acima dos demais. Preciso testar outros laterais na equipe, pois se o Junior Cesar e o Adrian [Gonzalez] não puderem jogar, tenho de estar preparado", afirmou o técnico Ricardo Gomes.

O treinador preferiu não confirmar a escalação, mas já é certo que o meio-campista Carlinhos Paraíba, ex-Coritiba, e o zagueiro André Luís, que estava no Barueri, vão fazer a estreia pelo São Paulo. E o atacante Roger, que entrou durante o segundo tempo do jogo com a Portuguesa, começará jogando contra o Mirassol.