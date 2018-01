São Paulo jogará mais pelas laterais O São Paulo inicia sua transição do centro para a esquerda. E para a direita também. Em 2003, o time buscará uma diversificação maior de jogadas, utilizando mais o apoio dos laterais do que no ano passado, quando o jogo ofensivo ficava centralizado nas investidas de Kaká, Luís Fabiano e Reinaldo. Para isso, foram contratados dois laterais: Leonardo, que estava no Palmeiras, e Fabiano, revelação do Atlético-PR. E eles mostram-se muito confiantes em vencer no novo clube. "Minha característica é de apoiar. Tenho facilidade em driblar e faço bons cruzamentos", diz Leonardo. Com tantas qualidades a conclusão é lógica. "Tenho certeza de fazer um bom ano aqui no São Paulo." Ele não vê a hora de jogar junto com Kaká. "Ele avança muito ali pela direita e eu vou com ele. A gente pode fazer uma dupla bem afinada." Nos treinamentos, enquanto Kaká não volta - está com a Seleção sub-23 no Catar -, Leonardo mostra bom entrosamento com Adriano. Do outro lado, Fabiano promete a esquerda tão forte quanto aquele do Corinthians, que tinha Gil, Kléber e Ricardinho. "Dá para fazer, sim. O Ricardinho está aqui com a gente e o Reinaldo joga muito". Gabriel e Gustavo Nery, os laterais do semestre passado, apostam que as mudanças no São Paulo serão de 360º, com tudo voltando ao que era antes. Usam o mesmo argumento. "Sempre chegam outros jogadores, mas quem joga somos nós", dizem, referindo-se a Belletti, Rafael, Jorginho Paulista e Lino. O São Paulo viajará nesta segunda-feira à noite para Águas de Lindóia, onde treinará até sábado. Domingo, vai estrear no Campeonato Paulista contra o Paulista, em Jundiaí.