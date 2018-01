São Paulo jogará sem os "experientes" Com dois títulos da Copa São Paulo Jr. conquistados (1993 e 2000), o São Paulo abre mão de reforçar sua equipe com atletas que já fazem parte do elenco profissional, mas que ainda tem idade para jogar no torneio. A decisão foi tomada em uma reunião entre os técnicos Emerson Leão e Marcos César Vizolli. "É mais justo mostrar ao nosso torcedor a nova geração que estamos preparando para o futuro do São Paulo", explica Vizolli. "Não teria sentido esse atletas descerem de categoria apenas para a competição." Mesmo sem os mais "experientes", como o lateral Fábio Santos, o zagueiro Edcarlos, os volantes Alê e Renan, e o atacante Diego Tardelli, a expectativa é boa para a competição. Vizolli aposta no futebol do lateral-esquerdo André, do meio-campista Artur e do atacante Paulo Mattos. Time-base: Renan; Douglas, Carlos Henrique, Flávio e André; Ralf, Marcelo, Artur e Tiagão; Paulo Matos e Robert. Técnico: Vizolli.