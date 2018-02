São Paulo lamenta vacilo no final Quando o árbitro colombiano Oscar Ruiz apitou o fim do jogo contra o Quilmes (2 a 2), nada de comemoração dos jogadores são-paulinos. Ao contrário, eles lamentaram o empate, que já haviam definido, antes mesmo do duelo fora de casa pela Copa Libertadores, como resultado ruim. ?Lógico que é sentimento de derrota, pois fizemos 2 a 1. E sabíamos da jogada deles (chuveirinho), mas vacilamos e tomamos o gol?, afirmou o meia Danilo. ?Pelo menos levamos um ponto para casa.? Com 5 pontos, o São Paulo fica na segunda posição do grupo 3 e comemora o fato de ainda ter, dos três jogos restantes, dois no Morumbi, contra Quilmes e The Strongest. Apesar de boas defesas, Rogério Ceni teve de justificar a falha entre ele e o zagueiro Lugano, no gol argentino. Segundo o goleiro do São Paulo, a causa foi o barulho da torcida rival. ?Tínhamos de definir se era eu ou ele que chutaria para longe, mas o Lugano não ouviu meu grito?, explicou.