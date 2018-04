São Paulo lança camisa 'Penta Único' e aumenta polêmica

Querendo alimentar a polêmica sobre quem é o verdadeiro pentacampeão brasileiro, a diretoria do São Paulo, juntamente com a Reebok, vai lançar, neste domingo, uma camisa exclusiva, com os dizeres "Penta Único". Participe: Quem é o primeiro pentacampeão brasileiro? A Reebok pretende vender apenas 533 peças desta camisa, que custa nada menos do que R$ 299,90. As camisas serão vendidas apenas na loja oficial do clube, no Estádio do Morumbi. Além disso, a empresa lançou um hot-site para a camisa (http://www.pentaunico.com.br/). Esta é a segunda camisa "provocativa" que o São Paulo lança. Assim que seu pentacampeonato foi confirmado, jogadores e comissão técnica desfilaram com uma camisa com os dizeres "5-5-3", em alusão às conquistas mais expressivas do clube (cinco brasileiros, três Libertadores e três Mundiais). O Flamengo, no entanto, contesta a afirmação do São Paulo, dizendo que a conquista da Copa União de 1987 deve ser contada, mas a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, não reconhece tal conquista. A diretoria flamenguista tenta, através de uma ata do Clube dos 13, reverter a situação e ser reconhecido pela CBF como sendo o primeiro pentacampeão brasileiro.