São Paulo lança DVD da conquista do penta do brasileirão

O São Paulo lançou, na noite desta quarta-feira, o DVD oficial que registra a conquista do quinto título do Campeonato Brasileiro do clube, em 2007. Intitulado 'Penta - o filme', o material traz imagens inéditas de preleções, bastidores, treinos e do jogo decisivo contra o América de Natal - partida que garantiu a conquista do título nacional. Veja também: Adriano treina bem e São Paulo sonha em manter o jogador Além disso, o DVD traz, como não poderia deixar de ser, imagens da festa do time campeão. O DVD será vendido a partir de sábado, em bancas de jornal, pelo preço de R$ 29,90. A ilustração da capa traz a imagem do ídolo maior do clube no momento, o goleiro Rogério Ceni. Há também no DVD uma entrevista com o técnico Muricy Ramalho e cenas de torcedores são-paulinos comemorando os triunfos do time do Morumbi.