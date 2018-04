São Paulo lança linha especial de vinhos com preço até R$ 30 mil

O São Paulo lançou nesta terça-feira uma linha de especial de vinhos do Porto comemorativos do clube. Em parceria com empresas portuguesas, o clube colocou à venda uma série da bebida para comemorar os 85 anos de fundação. Os torcedores vão poder comprar versões de garrafas comemorativas aos três títulos mundiais a partir de R$ 139 e também conjuntos numerados em edição especial com preços entre R$ 10,9 mil e R$ 30 mil.

O lançamento foi em evento na noite desta terça-feira no Salão Nobre do estádio do Morumbi. O presidente Carlos Miguel Aidar apresentou a linha junto com representantes de empresas portuguesas parceiras no projeto. O destaque é a série especial numerada de 1 até 1930, que terá rótulos com bebidas da década de 1930, além de certificação e três réplicas em cristal das taças de campeão mundial, todo o conjunto virá revestida em uma caixa de madeira de carvalho e couro, envolta em estrutura de alumínio.

As caixas de número 1 e 1930 serão as mais caras e vão custar R$ 30 mil. Já as de número 2 a 9, R$ 20 mil, de 10 a 99, R$ 15 mil e entre 100 e 1929, R$ 10.930. "É um artigo muito especial para os fãs de vinho, história e futebol", disse o presidente do clube. A segunda linha já traz vinhos mais recentes. São três garrafas, cada uma alusiva a um dos três títulos mundiais, conquistados em 1992, 1993 e 2005, todos no Japão. Cada unidade traz um estojo e também a réplica do troféu. O preço é de R$ 139 para quem comprar até o dia 20 de julho e de R$ 193 para quem adquirir depois dessa data. Em caso de compra das três caixas, haverá um desconto de 10%.