São Paulo lança promoção para torcida O São Paulo anunciou oficialmente nesta sexta-feira o programa Torcida da Paz, em parceria com o Habib´s, empresa do ramo alimentício. O projeto consiste em colaborar com entidades assistenciais e levar os torcedores ao estádio. Os torcedores poderão comprar uma camiseta da campanha por R$ 9,90, dar mais R$ 4 e adquirir um vale-ingresso. Ou então, gastar R$ 6 em uma das lojas do Habib´s, mais R$ 4 e trocar pelo vale-ingresso. Esse bilhete dá direito ao torcedor de acompanhar um jogo do São Paulo. O dinheiro arrecadado será dividido da seguinte maneira: 30% para o São Paulo, 30% para a loja que vendeu, 15% para o projeto Ação Criança, 15% para Fundo Social da Solidariedade e 10% para a Federação Paulista de Futebol.