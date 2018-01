São Paulo larga bem e Palmeiras empata; veja gols da Copa do Brasil

Com dois gols de Alexandre Pato, o São Paulo arrasou o Vasco por 3 a 0, no Morumbi, e ficou mais próximo das semifinais da Copa do Brasil. A partida de volta será disputada em São Januário, no Rio. O Palmeiras conseguiu marcar um gol no Beira-Rio, nesta quarta-feira, e voltou para casa com um empate com o Internacional por 1 a 1. O resultado deixa a equipe paulista em posição confortável para a volta no Allianz Parque. O confronto mais fraco das quartas de final foi entre Fluminense e Grêmio, que empataram sem gols no Maracanã.

Confira os gols das quartas de final da Copa do Brasil:

SÃO PAULO 3 x 0 VASCO

INTERNACIONAL 1 x 1 PALMEIRAS

FLUMINENSE 0 x 0 GRÊMIO