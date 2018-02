São Paulo: Leão opta pelo mistério O técnico Emerson Leão optou por fazer mistério a respeito da escalação do São Paulo para a partida deste domingo, contra o Vitória, em Salvador. É bastante provável que ele escale Edcarlos e César Sampaio nas vagas de Fabão e Alê (ambos suspensos), mas ainda não garantiu a presença do lateral-esquerdo Junior na equipe. Junior reclamou por ter sido substituído no último sábado - no jogo contra o Internacional - e ainda não está confirmado. Tanto mistério tem uma razão. Esse jogo tem um perigo extra para o São Paulo. É que o complexo de ?Robin Hood? ? tirar dos ricos para dar aos pobres ? que tem assombrado o time neste Brasileiro. O São Paulo tem conseguido vitórias importantes contra equipes bem colocadas na tabela ? Santos, São Caetano e Palmeiras são exemplos ?, mas teria o título já assegurado se houvesse vencido suas partidas contra equipes colocadas na zona de rebaixamento. Como o Vitória, 21º colocado. Foram seis encontros e apenas uma vitória, por 2 a 0 sobre o Paraná, em Curitiba, na estréia de Leão. O São Paulo perdeu quatro jogos e empatou um, aproveitamento de apenas 15,83%. GRAFITE - Grafite não quer saber de Corinthians. Depois de sofrer muito com a torcida por ter feito os gols do São Paulo (2 a 1 contra o Juventus) que salvaram o rival do rebaixamento no Paulista, quanto menos entrar em polêmica sobre o time de Parque São Jorge, melhor. Nesta sexta-feira, por exemplo, foi evasivo ao comentar observação do diretor de Futebol Juvenal Juvêncio de que é melhor do que Tevez. ?Eu não comparo nada, estou feliz no São Paulo e prefiro continuar fazendo meu trabalho aqui?, desconversou. Com insistência, optou por elogiar o rival. ?O Tevez é até mais técnico, mais habilidoso.? Porém, o assunto ganhou grande dimensão no clube. Tanto que foi difícil escapar das piadas dos companheiros. ?Vê se não fica mascarado, hein!?, ouviu do zagueiro Rodrigo. De bate-pronto, aderiu ao clima. ?Fica tranqüilo, Rodrigo, eu também acho você melhor que o Samuel (zagueiro da Argentina que joga no Real Madrid), que vale US$ 25 milhões.? O companheiro não sossegou. ?Os dois são muito feios, mas o Grafite é mais. Veste estas roupas para dizer que está na moda. Brincadeira...? Mas Rodrigo colocaria medo nos rivais usando camisa com lantejoulas? ?Este é estilo, e impõe respeito sim. E no campo não tem brincadeiras.? O zagueiro acredita jogar mais que Samuel. ?Às vezes até penso: como este cara consegue jogar na Europa??, disse. Rodrigo sonha com a Espanha e admira Puyol, do Barcelona.