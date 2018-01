São Paulo leva 3 a 0 do Goiás e deixa o Morumbi vaiado

A primeira derrota do São Paulo no Morumbi neste Campeonato Brasileiro foi tão marcante que pode desencadear uma crise. O placar de 3 a 0 para o Goiás, integrante do Z-4, fez com que a torcida se revoltasse com o time durante o jogo. Gritaram raça e ‘olé’ e xingaram Ganso e Toloi enquanto enalteciam e pediam pelo zagueiro Lugano.

Foi, de fato, uma noite para esquecer. A atuação foi a pior do São Paulo na competição. Desorganizado e desatento, o time de Osorio parecia uma equipe que lutava contra o rebaixamento e não uma equipe que ainda está no G-4. Ainda que a escolha tática do treinador colombiano não tenha sido a mais feliz, a atuação foi trágica (com ou sem rodízio de jogadores).

O São Paulo continua com 31 pontos na competição e está em 4º lugar. Mas certamente perderá algumas posições com os jogos deste domingo. Fluminense, Sport e Palmeiras estão no encalço do Tricolor.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O JOGO

O primeiro tempo do São Paulo já foi um bom sinal do que seria a partida: um horror. Demorou a encontrar seu jogo: foi um time lento, sem poder de criação e desarrumado na defesa, apesar da escalação com três zagueiros. E quando se reorganizou, já perdendo por 1 a 0, até esteve perto de empatar, mas levou o 2 a 0 antes do intervalo.

Castigo merecido. O Goiás acertou na sua proposta: marcação forte, atrás da linha da bola, e rapidez na transição entre o meio de campo e ataque. A tática era: roubar a bola e partir em velocidade.

O 1 a 0 nasceu de um contragolpe nas costas de Carlinhos. Erik disparou e cruzou rasteiro. Felipe Menezes, ex-Palmeiras, chegou na segunda trave, mas foi o lateral-direito do São Paulo Bruno quem fez o gol contra.

O gol saiu aos 26 minutos. O esquema de Osorio não deu certo. Àquela altura isso já estava claro. O tal rodízio era o menos importava - foram oito mudanças em relação ao último jogo. Os três zagueiros é que eram desnecessários diante de uma equipe de forte marcação. Esse erro o técnico colombiano só corrigiu no segundo tempo.

Ainda durante o primeiro tempo, com um Milton Cruz à beira do campo passando instruções, o São Paulo mudou de postura. Michel Bastos passou a jogar pela ponta direita, como um terceiro atacante. O time ganhou em movimentação e, enfim, chegou próximo muito perto do Goiás.

A defesa tricolor, no entanto, continuava desorganizada e mal posicionada. Prova disso foi o segundo gol do Goiás. Felipe Menezes enfiou uma bola no meio da zaga e Erik marcou o segundo. Rafael Toloi, que entrou no lugar de Breno (que se contundiu no primeiro tempo) deu um carrinho em vão tentando evitar o gol.

Ganso entrou no segundo tempo no lugar de Edson Silva. O São Paulo pressionou mais, porém levou contra-ataques inacreditáveis e fruto de desatenção. Renan Ribeiro evitou o que seria uma goleada ainda maior. Erik marcou o terceiro aos 31 minutos. Sozinho, de cabeça, ele decretou o resultado do jogo.

A impressão que o time de Osorio deixa na última rodada do primeiro turno é péssima. O que resta ao São Paulo é esquecer o jogo de ontem e aguardar o retorno de Ceni e Luis Fabiano, pilares do time.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 x 3 GOIÁS

SÃO PAULO - Renan Ribeiro; Edson Silva (Ganso), Breno (Toloi) e Lucão; Bruno, Hudson (Thiago Mendes), Wesley, Michel Bastos e Carlinhos; Alexandre Pato e Centurión. Técnico: Juan Carlos Osorio.

GOIÁS - Renan; Gimenez, Fred, Felipe Macedo e Diogo Barbosa; Rodrigo, Patrick, David e Felipe Menezes; Erik (Lineker) e Murilo (Bruno Henrique). Técnico: Julinho Camargo.

GOLS - Bruno (contra), aos 26 minutos do primeiro tempo; Erik, aos 44 minutos do primeiro tempo e aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITO - Marielson Alves Silva (BA).

CARTÃO AMARELO - Ganso (São Paulo).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).