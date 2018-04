São Paulo libera jovens e Luiz Eduardo reforça Comercial À medida que se reforça para a disputa do Paulistão e da Copa do Brasil, a diretoria do São Paulo libera jogadores para clubes menores, por empréstimo. Nesta terça-feira, o lateral-direito Mateus Caramelo foi apresentado no Atlético-GO, enquanto o Comercial de Ribeirão Preto anunciou a contratação do zagueiro Luiz Eduardo.