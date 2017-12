São Paulo: Libertadores ou crise Conquistar o título brasileiro é missão bastante complicada para o São Paulo, quase impossível, admitem os próprios dirigentes. Mas ficar pelo menos entre os quatros primeiros colocados e garantir vaga na Libertadores de 2005 é exigência da cúpula tricolor ao time e ao técnico Emerson Leão. Nada além da obrigação. Para tanto, o time precisa, no mínimo, ganhar uma posição, pois ocupa o 5.º lugar, e não pode nem pensar em perder pontos, principalmente em casa. Faltando cinco rodadas para o fim, o desafio é o Juventude, às 18 horas, no Morumbi. A cúpula tricolor ainda não fez os cálculos do prejuízo de uma eventual ausência na competição continental. "Porque temos plena consciência de que vamos nos classificar", explica João Paulo de Jesus Lopes, diretor de Planejamento. Mas sabe que um tropeço será desastroso para o clube. "No São Paulo, a Libertadores é uma obsessão." A presença no torneio em 2004 foi fundamental para a agremiação. O São Paulo fechou o mês de setembro com a situação financeira estável, sem déficit, mas sem superávit. Pagou suas contas, mas não conseguiu fazer caixa. A venda dos direitos de Luís Fabiano para o Porto por US$ 9,5 milhões bancou algumas dívidas, mas o dinheiro arrecadado na Libertadores foi importantíssimo. O time levou média de 52 mil torcedores por jogo no Morumbi, uma das maiores do mundo em campeonatos continentais na última temporada. O lucro com o apoio do público e com a premiação da Confederação Sul-Americana pela campanha - chegou à semifinal - foi de mais de R$ 4 milhões. A Libertadores ainda traz benefícios paralelos, lembra Jesus Lopes. Anima o torcedor a ir, por exemplo, aos jogos do Brasileiro, a comprar camisas, a participar de promoções. Se ficar fora da competição em 2005, o clube terá de fazer novo planejamento e aumentará o tamanho da inevitável lista de dispensa. Embora não digam publicamente, os dirigentes não aceitam ver o time atrás do Palmeiras, que consideram ter elenco inferior ao do São Paulo. Leão, que tem dúvida entre Nildo e Vélber como companheiro de Diego Tardelli no ataque, acredita até no título. Acha, porém, que a equipe tem de vencer os últimos cinco jogos, assim como o capitão Rogério Ceni. "Acho que merecemos disputar a Libertadores mais uma vez e, quem sabe, ir mais longe que a semifinal deste ano", comenta o goleiro. Danilo deve voltar ao meio-de-campo.