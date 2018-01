São Paulo lidera o ranking da Conmebol O ano começou bem para o São Paulo, que continua sendo o melhor brasileiro no ranking oficial da Conmebol (Confederação Sul-Americana). A equipe é seguida por Cruzeiro, Grêmio, Flamengo, Palmeiras e Santos. O resultado foi divulgado hoje no Paraguai. Mas não poderá ser aproveitado como sonhava a diretoria. ?Não podemos aproveitar esse resultado importante por causa do calendário. Ser o primeiro clube do Brasil no ranking oficial da Confederação Sul-Americana nos deixa honrados, só que não temos condições de conseguir o retorno financeiro para marcar amistosos. Fica ótimo é para os atletas que buscam uma transação para o Exterior?, dizia hoje o diretor de futebol Juvenal Juvêncio. O dirigente confirmou ter a certeza que Cicinho estará entre os jogadores que serão apresentados no dia 12. ?A advogada Gislaine Nunes tem um parecer com 43 laudas enumerando as dívidas do Atlético Mineiro com o jogador. Elas são a explicação da sua liberação. O que o Atlético conseguiu foi uma liminar que será cassada em Brasília. Não tenho a menor dúvida que ele jogará pelo São Paulo.? Em relação a Diego Tardelli que não se apresentou para treinar com o time que disputará a Copa São Paulo, Juvenal foi claro. ?Ele será punido. Caso se reapresente a tempo se juntará à equipe de qualquer maneira. Ficará no banco, onde for. Não toleraremos indisciplina. O Tardelli sabe disso.? Em relação ao último pedido de Cuca, o volante Josué do Goiás, o diretor de futebol estava frustrado. ?Como o contrato dele terminará apenas no final deste ano, a negociação deu para trás. Infelizmente.? Quanto à confusa situação do patrocínio ? LG e Siemens brigam pelo direito de ocupar a camisa do clube ? a decisão estará com o presidente Marcelo Portugal Gouvêa que está nos Estados Unidos.