São Paulo: Lista reforça a técnica O técnico Paulo Autuori acredita na técnica do jogador brasileiro como grande fiadora das chances do São Paulo no Campeonato Mundial de Clubes da Fifa. ?Por isso, estamos treinando muitas jogadas no mano-a-mano. Um contra um, dois contra dois, se levarmos vantagem, ganhamos a partida.? Por esse motivo, garantiu Leandro Bomfim na lista de 23 jogadores que irão ao Mundial, divulgada nesta terça-feira. ?Ele tem muita habilidade, tem bom drible e pode levar vantagem em um lance decisivo.? Autuori não tem medo de uma comparação técnica entre os jogadores do São Paulo e do Liverpool, que terá cinco atacantes - os espanhóis Luís Garcia e Morientes, o francês Cissé, o inglês Crouch e o australiano Kewell, sem contar no craque do meio-de-campo, o inglês Gerrard - na Copa do Mundo. ?É muito mais difícil jogar a Copa pelo Brasil. Eles têm mais fama, mas o jogador brasileiro é incomparável.? A qualidade técnica não foi o único critério utilizado pelo treinador. Experiência internacional também contou muito. Foi a razão que levou Fábio Santos ao avião e deixou Hernanes torcendo por aqui mesmo. ?É preciso ter uma boa bagagem internacional nessas competições. O Fábio já disputou o Mundial sub-20 e isso contou muito.? Fábio Santos soube nesta terça pela manhã que estava no grupo. ?Eu estive quase fora e entrei no final. O Paulo disse que conversaria com os jogadores que não viajariam, e como ele não me chamava, fui ficando confiante. Foi uma ansiedade muito grande. Estou preparado para jogar dez minutos ou os dois jogos inteiros.? Na Libertadores, Fábio Santos atuou apenas os últimos cinco minutos da última partida, contra o Atlético-PR. O momento vivido pelos jogadores contou para que Thiago Ribeiro viajasse e para que Roger comece a pensar no seu futuro longe do clube. Nem isso valeu para que o zagueiro Flávio (titular contra o Fortaleza, domingo) ganhasse a vaga de Alex. ?Eu sei que estou jogando mal e achei que ficaria de fora. Quando vi que estava dentro, fui agradecer ao Autuori. Ele disse que nunca pensou em me tirar, e que o que eu fiz aqui no clube tem muito valor?, diz Alex, titular do time na conquista da Libertadores. Agora, com a lista feita, a ordem é buscar novamente a força decisiva que o time não tem mostrado nos últimos jogos. E Autuori não tem a menor dúvida de que ela estará presente em Tóquio. ?Motivação é uma coisa muito importante na vida de um jogador. Nós vamos com muita força para esses Mundial. Não dá para comparar com nossos jogos no Campeonato Brasileiro, quando estávamos já fora da decisão?, diz Autuori. O técnico viu coisas boas na derrota contra o Fortaleza, domingo (1 a 0, em Fortaleza). ?Criamos quatro oportunidades para as cobranças de falta do Rogério. E o rendimento físico do Danilo, do Mineiro e do Josué mostrou uma ascensão muito grande. Tudo isso dá muita confiança ao nosso grupo.?