São Paulo livra Corinthians do rebaixamento O Corinthians continua na primeira divisão do Campeonato Paulista. Graças ao rival São Paulo. Como perdeu para a Portuguesa Santista por 1 a 0, neste domingo, no Pacaembu, o Corinthians só não foi rebaixado porque o São Paulo ajudou: fez 2 a 1 sobre o Juventus, que ficou com o último lugar do grupo 1. Quatro equipes garantiram vaga na rodada deste domingo, a última da primeira fase do Paulistão. A Portuguesa Santista, com a vitória sobre o Corinthians, foi uma delas. A Ponte Preta, mesmo com a derrota para o Rio Branco, por 2 a 1, também se classificou. Já o União Barbarense fez 2 a 1 sobre o Atlético Sorocaba e ficou com a quarta posição do grupo 1. Na outra chave, quem levou a melhor foi o São Caetano, após ganhar do União São João por 1 a 0. Martírio - Apesar do apoio da torcida, que foi em grande número ao Pacaembu, o Corinthians decepcionou mais uma vez. Perdeu por 1 a 0 e encerrou de maneira melancólica a sua campanha no Paulista: conquistou apenas 8 dos 27 pontos possíveis (duas vitórias, dois empates e cinco derrotas). No grupo 1, o Corinthians só não foi pior do que o Juventus, derrotado por 2 a 1 pelo classificado São Paulo, também neste domingo, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. A equipe da Mooca ficou em último lugar, com 6 pontos. Na outra chave, o time rebaixado foi o Oeste, prejudicado com a perda de 12 pontos na Justiça Desportiva. Próxima fase - Os classificados do grupo 1 foram São Paulo, Portuguesa Santista, Ponte Preta e União Barbarense. Eles irão disputar as quartas-de-final com os quatro melhores da outra chave. Santos, Paulista e Palmeiras entraram em campo neste domingo já matematicamente garantidos e a última vaga foi para o São Caetano. Assim, os confrontos das quartas-de-final já estão definidos. Será apenas um jogo, sem vantagem - a decisão pode até ir para os pênaltis, em caso de empate no tempo normal e na prorrogação. Os duelos serão: Santos x Barbarense, Paulista x Ponte Preta, São Paulo x São Caetano e Portuguesa Santista x Palmeiras. Confira todos os resultados da última rodada do Paulistão: Portuguesa 2 x 2 América Corinthians 0 x 1 Portuguesa Santista Ponte Preta 1 x 2 Rio Branco União Barbarense 2 x 1 Atlético Sorocaba Juventus 1 x 2 São Paulo Santos 2 x 1 Ituano Marília 2 x 2 Oeste Santo André 4 x 3 Guarani Mogi Mirim 1 x 1 Palmeiras União São João 0 x 1 São Caetano