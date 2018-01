São Paulo: Lugano já causa ciumeira Nem quando consegue vencer e contratar o São Paulo fica em paz. O presidente do clube, Marcelo Portugal Gouvêa, resolveu revidar o descaso de Oswaldo de Oliveira em relação ao recém-contratado Diego Lugano. Desmoralizou o lateral-direito Gabriel dizendo que, renovando o seu contrato (R$ 76 mil mensais), acabou ficando com um "pepino na mão" - e até 2005, quando termina o contrato do filho de Vladimir, ex-ídolo corintiano. Aproveitou para dizer que apresentou um ultimato ao vice-presidente Márcio Aranha. Ele está proibido de fazer críticas ao técnico ou a quem quer que seja no clube. E declarou que "enquanto for presidente", Vanderlei Luxemburgo não será técnico do São Paulo. Leia mais no Jornal da Tarde