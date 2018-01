São Paulo luta agora por Tardelli Na luta para ter o artilheiro do Campeonato Paulista pela 15ª vez na história, o São Paulo deverá perdoar Diego Tardelli e permitir que ele volte a cobrar pênaltis, incumbência que lhe foi tirada após erros contra Rio Branco e Guarani. "Vou pedir aos companheiros para cobrar as penalidades que houver", disse o atacante, autor de 12 gols na competição. Ele tem ainda duas partidas - Ponte Preta, em casa, e Mogi Mirim, fora - para alcançar Finazzi, que fez 15 gols pelo América, time que ainda recebe a já rebaixada Inter de Limeira e visita o quase rebaixado Atlético Sorocaba. "Quando tirei o Tardelli do jogo contra o Santos, avisei que ele estava sendo poupado para lutar pela artilharia", disse o técnico Emerson Leão.