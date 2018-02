São Paulo luta contra retrospecto O torcedor são-paulino tem motivos para ficar preocupado. O São Paulo terá de driblar um retrospecto bastante desfavorável em sua história na Libertadores para passar pelo Once Caldas, quarta-feira, em Manizales e avançar à final da competição continental, que reúne, na outra semifinal, Boca Juniors x River Plate. A equipe tem pífio aproveitamento fora de casa nas fases eliminatórias e sempre que conseguiu a classificação foi por ter conquistado resultados expressivos no Morumbi, o que não ocorreu desta vez - na semana passada não saiu do 0 a 0 com os colombianos. Mesmo nos anos gloriosos em que foi dirigido por Telê Santana, o time costumava patinar no campo do adversário. Para se ter uma idéia, o São Paulo alcançou apenas uma vitória em etapas de mata-mata somando-se os jogos de 1992 e 93, em que foi campeão, e 94, quando foi vice, temporadas em que os são-paulinos tiveram mais destaque internacional - nas outras cinco edições em que estiveram presentes, 72, 74, 78, 82 e 87, os paulistas tiveram fraco desempenho. Nas 12 partidas em terras inimigas, além do único triunfo, contra o Nacional, em Montevidéu, no dia 28 de abril de 92 - gol marcado por Elivélton -, o time perdeu 6 vezes e empatou 5. O aproveitamento é de apenas 22%. Vale ressaltar que, na época, o elenco contava com jogadores como Raí, Müller, Cafu, Toninho Cerezo, Palhinha e Zetti. Em 2004, o São Paulo também começou mal a etapa final. Perdeu para o Rosario Central, na Argentina, por 1 a 0, pelas oitavas-de-final, e só conseguiu a classificação nos pênaltis, no Morumbi. Nas quartas-de-final, foi bem jogando fora. Ganhou do Deportivo Táchira, na Venezuela, por 4 a 1. Vale ressaltar, contudo, que viajou para a Venezuela em situação extremamente favorável, pois havia feito 3 a 0 no Brasil, diferentemente do que ocorre agora. Nos tempos de Telê, o São Paulo passou muito sufoco no estádio dos rivais. Na semifinal de 92, por exemplo, sofreu 2 a 0 do fraco Barcelona de Guayaquil, no Equador. Por sorte, no Morumbi o resultado foi positivo: 3 a 0. Na final de 93, o Universidad Católica também fez 2 a 0 nos são-paulinos. Mas, no Morumbi, haviam sido goleados por 5 a 1. Para manter vivo o sonho do tricampeonato, a equipe dirigida pelo técnico Cuca precisará vencer o Once Caldas, em Manizales - se empatar, a decisão irá para os pênaltis. Embora a situação não seja das mais confortáveis, o grupo se mostra bastante otimista. Afinal, já superou condições bem mais adversas nesta temporada. Contra o Atlético-PR, na estréia do Brasileiro, por exemplo, o time disputou boa parte do jogo com dois atletas a menos e, mesmo assim, conseguiu evitar o gol do adversário e ainda marcar um no final que garantiu o triunfo por 1 a 0. É justamente na base da força de vontade que o São Paulo vem conseguindo driblar a limitação técnica do elenco. E que mais uma vez é a principal aposta de seu técnico. "Vamos lutar muito, só aceitaremos a derrota se o adversário conseguir ser ainda mais determinado do que nós", declarou Cuca.