São Paulo luta para fugir da lanterna D ono de uma das piores campanhas dentro da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF), o São Paulo B tenta sair da lanterna do Grupo 4, neste sábado, a partir das 15h, quando enfrentará o Nacional, no estádio Nicolau Alayon. Este jogo, válido pela nona rodada, será transmitido ao vivo pela TV Cultura. O São Paulo faz péssima campanha. Em sete jogos, só conquistou uma vitória, teve um empate e sofreu cinco derrotas. O Nacional é quinto colocado, com oito pontos. Passam à segunda fase os quatro primeiros colocados de cada um dos quatro grupos. No mesmo horário e pelo mesmo grupo, o Grêmio Barueri, com 14 pontos, defende a liderança em casa diante da Internacional, vice-lanterna, com cinco pontos e que durante a semana viveu mais uma crise gerada por atraso de salários e até falta de comida. Confira a nona rodada da primeira fase: Sábado: 15h - Grêmio Barueri x Internacional de Limeira e Nacional x São Paulo. Domingo: 10h - Mirassol x Oeste; 10h45 - Palmeiras x Corinthians; 11h - Ferroviária x Rio Claro, Marília x Rio Preto, Ituano x Bragantino, Portuguesa x Independente, Santos x Juventus e Comercial x Sertãozinho.