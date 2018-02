São Paulo: mais dois jogos no Morumbi O São Paulo perderá parte de seu poder nesse terço final do Paulistão. Das seis partidas restantes, apenas duas serão no Morumbi, onde o time tem sido perfeito, em 2005. Foram dez vitórias em dez jogos, com 32 gols marcados e apenas seis sofridos. A última derrota foi em 1 de setembro do ano passado. Desde então, foram 21 partidas, com 17 vitórias e quatro empates. Um aproveitamento de 87,3%. Jogar no Morumbi, agora, apenas contra o Santo André, no sábado de Páscoa, dia 26, às 16 horas - 15 partida do campeonato - e Ponte Preta, na 18 rodada, no dia 9 de abril, um sábado, a partir das 16 horas. O time terá quatro partidas fora do Morumbi, contra Guarani, Portuguesa, Santos e Mogi Mirim, dia 17 de abril, na despedida do campeonato. Também não há muitas perspectivas de o time se reforçar para a segunda fase da Libertadores, quando cada equipe pode trocar dois jogadores já inscritos. Leão sonha com um reserva para Cicinho, um meia e um atacante pela direita. "Um periférico", como ele gosta de dizer. Porém, o presidente Marcelo Portugal Gouvêa e o vice-presidente de futebol, Juvenal Juvêncio não se mostram muito dispostos a gastar. "Nosso elenco é muito bom, mas se aparecer uma oportunidade boa, vamos atrás", diz o presidente, deixando claro que dificilmente haverá reforços de peso. Para isso, é preciso dinheiro e ele não quer gastar.