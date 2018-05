São Paulo manda jogo contra o CRB pela Copa do Brasil para o Pacaembu

SÃO PAULO - A CBF confirmou nesta quarta-feira que o jogo entre São Paulo e CRB, no dia 7 de maio, pela Copa do Brasil, será no estádio do Pacaembu e não no Morumbi. O estádio do time tricolor já está fechado para jogos desde o começo desta semana porque recebe os preparativos para a montagem do palco do show da banda inglesa One Direction, marcado para os dias 10 e 11 de maio.

A atração musical vai fazer com que o time atue três vezes seguidas longe do Morumbi. No próximo sábado, o jogo contra o Coritiba, pelo Brasileirão, também será no Pacaembu. E no dia 11, o clássico contra o Corinthians está marcado para a Arena Barueri.

Inicialmente o show foi marcado no ano passado para a Allianz Parque. Já neste ano, a organização do evento mudou o local por entender que o futuro estádio do Palmeiras não estaria pronto para receber os músicos.

Contra o CRB, pela segunda fase da Copa do Brasil, o São Paulo vai jogar para evitar um vexame. No jogo de ida, em Maceió, na última semana, a equipe alagoana ganhou de virada por 2 a 1 e agora joga por um empate para se classificar. Para o confronto o técnico Muricy Ramalho não vai contar com o zagueiro Rodrigo Caio, expulso, porém terá o retorno do atacante Luis Fabiano, que foi poupado no primeiro encontro.