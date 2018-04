São Paulo mandará quatro jogos na Arena Barueri

O São Paulo anunciou nesta terça-feira que mandará quatro partidas do Campeonato Paulista na Arena Barueri, entre eles o clássico contra o Santos. A mudança do local das partidas aconteceu porque o Estádio do Morumbi receberá três shows internacionais nos primeiros meses de 2010.

Assim, os jogos contra Paulista, no dia 28 de janeiro, São Caetano, em 3 de fevereiro, Santos, em 7 de fevereiro, e Monte Azul, em 28 de fevereiro serão disputados na Arena Barueri, que possui capacidade para 20 mil espectadores, inferior, portanto, ao público que o Morumbi pode receber.

O estádio do São Paulo será o palco dos shows de Metallica, em 30 e 31 de janeiro, Beyonce, no dia 6 de fevereiro, e Coldplay, em 2 de março.

O São Paulo já disputou duas partidas na Arena Barueri, ambas em 2009, e teve resultados positivos. No Paulistão, a equipe derrotou o Barueri por 3 a 1. Os dois times voltarão a duelar no estádio durante o Brasileirão e os são-paulinos venceram por 2 a 1.