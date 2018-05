São Paulo mantém esperança de título e convoca torcida

A situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro é muito difícil com relação ao título. Para conquistar o torneio pela quarta vez consecutiva, o time terá de vencer o Sport e torcer contra Flamengo, Internacional e Palmeiras na última rodada.

Veja também:

SIMULADOR - Veja quem pode ser o campeão

MASCOTES - Baixe o papel de parede dos times

BRASILEIRÃO - Leia mais sobre a competição

BRASILEIRÃO 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Mas os jogadores ainda mantêm o fio de esperança. E convocam a torcida para a partida do Morumbi, às 17 horas de domingo, em busca de aproveitar a chance de ampliar a hegemonia do clube no campeonato nacional.

"Pode estar difícil, mas ainda temos chances. Enquanto há vida, há esperança, e gostaria muito que os torcedores nos apoiassem no domingo pra gente entrar ainda com mais força no campo", disse o atacante Washington ao site oficial do clube.

O meio-campista Jorge Wagner também afirmou que conta com o apoio dos torcedores e lembrou que o time tem boas chances de ir à sua sétima Libertadores consecutiva.

"Nós estamos convocando os torcedores para esse jogo. Gostaríamos de estar em uma situação mais confortável rumo ao título, mas não deu, e agora esperamos contar com eles, pois será um jogo para decidir nossa classificação à Libertadores e também pode nos dar o título", disse.