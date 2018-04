São Paulo mantém plano e usa reservas em Mirassol

A derrota na estreia no Paulistão não fez o técnico Ricardo Gomes abrir mão do planejamento. Nesta quarta-feira, quando visita o Mirassol, com cobertura do estadao.com.br a partir das 21h50, no estádio Campos Maia, o São Paulo entrará em campo com apenas dois titulares. Richarlyson e Jean são os únicos que permanecem na equipe para a disputa da segunda rodada do campeonato estadual.

O objetivo são-paulino é continuar preparando o time para enfrentar o Monterrey, no dia 10 de fevereiro, no Morumbi, na estreia pela Libertadores. Por isso, os jogadores do São Paulo que perderam da Portuguesa por 3 a 1, no último domingo, nem sequer viajaram para Mirassol. Eles treinam nesta quarta-feira no CT da Barra Funda em dois períodos.

Pelo planejamento da comissão técnica, os titulares entrarão em campo em apenas quatro dos sete jogos que o São Paulo fará no Paulistão antes da estreia na Libertadores. Além da Portuguesa, eles devem enfrentar o Rio Claro, no sábado, o Sertãozinho, em 31 de janeiro, e o Santos, no dia 7 de fevereiro.

Além do Mirassol, os reservas pegam o Paulista, no dia 28 de janeiro, e o São Caetano, em 3 de fevereiro. "Também não quero que ninguém seja descartado caso não vá bem amanhã (quarta-feira). Vamos com calma, o trabalho está apenas começando. Esses jogadores terão outras chances", avisou Ricardo Gomes.

Se o resultado não significa muito no planejamento do treinador, os jogadores não querem saber de mais uma derrota. "A responsabilidade vai aumentando e ninguém pode se acomodar. O São Paulo tem de buscar uma vitória e pensar em atropelar o Mirassol. Se não pensarmos assim, podemos chegar lá e tomar outro vareio. Mesmo respeitando o adversário, nosso time tem de se impor", disse o zagueiro André Luís, que estreia nesta quarta-feira.

Ainda entre os reforços, entrarão em campo nesta quarta-feira o zagueiro Xandão e o meia Carlinhos Paraíba. Enquanto isso, o volante Richarlyson será titular na ala esquerda, o que mostra o quanto o lateral Junior Cesar está sem moral com Ricardo Gomes. O volante Zé Luis é outro em baixa no clube - ele nem foi relacionado.