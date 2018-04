São Paulo marca no fim e empata com o Sertãozinho

O São Paulo chegou aos oito pontos, na oitava colocação da tabela. Já o Sertãozinho, que começou a rodada como lanterna, soma agora três pontos, e ocupa a penúltima posição.

Mantendo seu planejamento de testar jogadores antes da estreia na Copa Libertadores - no dia 10 de fevereiro, diante do Monterrey, no Morumbi -, o técnico Ricardo Gomes optou por um time repleto de reservas, mas com o esquema 3-5-2, que não é o seu favorito.

Roger e Marlos mostraram pouca eficiência no ataque, enquanto Hernanes, Léo Lima e Carlinhos Paraíba não se entendiam no meio-campo. O Sertãozinho, por sua vez, aproveitava para assustar o goleiro Rogério Ceni com chutes de longa distância.

Melhor em campo, o Sertãozinho abriu o placar aos 10 minutos do segundo tempo. Thiago Silvy aproveitou cruzamento de Harison e mandou para as redes. Mas o São Paulo respondeu em seguida.

Até então desaparecido no jogo, Léo Lima contou com o rebote do goleiro Luiz Henrique para empatar o jogo no minuto seguinte, dando ânimo ao São Paulo. Depois do susto, Ricardo Gomes deixou de lado o esquema com três zagueiros, tirando Renato Silva para a entrada de Marcelinho Paraíba.

A ideia de dar mais ofensividade ao time tricolor deu lugar à péssima marcação da defesa são-paulina que, aos 17, viu o Sertãozinho marcar o segundo com Mendes. Ele recebeu lançamento de Harison e, sozinho, driblou Rogério Ceni antes de tocar para o gol.

Os últimos 33 minutos de jogo foram um martírio para a torcida presente. Os dois times erraram muitos passes. O São Paulo, que buscava o empate, se limitou a dois chutes de fora da área e um bate-rebate dentro da área adversária aos 44 minutos.

Dessa forma, coube ao adversário dar o empate ao São Paulo. Aos 49, Jorge Wagner cobrou falta pela esquerda e Marcus Vinícius, no anseio de cabecear a bola para longe, a tocou para dentro do gol.

Agora, o São Paulo se prepara para enfrentar o São Caetano na quarta-feira, às 21h50, na Arena Barueri, enquanto o Sertãozinho encara o Rio Claro no mesmo dia, às 19h30, em Sertãozinho.

Ficha Técnica:

São Paulo 2 x 2 Sertãozinho

Sertãozinho - Luiz Henrique; Ricardo Lopes, Erivelton, Pablo e João Paulo (Rafael Mineiro); Magal, Marcus Vinícius, Everton e Harison (Cascata); Thiago Silvy e Mendes. Técnico: Márcio Araújo.

São Paulo - Rogério Ceni; Renato Silva (Marcelinho Paraíba), André Luis e Miranda; Adrian González, Carlinhos Paraíba (Jorge Wagner), Hernanes, Léo Lima e Junior Cesar; Marlos (Sérgio Mota) e Roger. Técnico: Ricardo Gomes.

Gols - Thiago Silvy, aos 9, Léo Lima, aos 11, Mendes, aos 17, e Marcus Vinícius (contra), aos 48 minutos do segundo tempo.

Cartão amarelo - Magal (Sertãozinho).

Árbitro - Raphael Claus (SP).

Renda - R$ 169.420,00.

Público - 5.637 pagantes.

Local - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).