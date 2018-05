São Paulo me levaria para a seleção argentina, diz Calleri

O atacante Jonathan Calleri viveu uma fase meteórica no São Paulo. Em apenas seis meses no clube, o argentino mostrou todo o seu faro de gol e, antes mesmo de ser o grande nome da equipe na campanha até a semifinal da Libertadores, se transformou em ídolo da torcida. Para ele, que atualmente defende o West Ham, da Inglaterra, se tivesse continuado no Morumbi, hoje em dia poderia estar jogando ao lado de Messi e companhia na seleção de seu país.

"Se pensarmos e sermos profundos na análise, creio que se tivesse tido continuidade no São Paulo, assim como no primeiro semestre, hoje o treinador da Seleção poderia ter me dado uma chance, como por exemplo deu ao Lucas Pratto, que foi bem no Atlético-MG, e hoje é uma opção para a seleção argentina", disse ele, em entrevista ao Esporte Interativo, destacando o fato de que o atual técnico da Argentina é Edgardo Bauza, um dos grandes responsáveis por sua contratação pelo time do Brasil no início da temporada.

Mesmo não vivendo grande fase na Inglaterra, onde não recebe muitas chances, Calleri garante não se arrepender de deixar o Brasil e ir jogar na Europa: "Sabia que seriam só seis meses e que não dependia de mim", enfatizou.

Apesar disso, o atacante voltou a destacar todo o seu carinho pelo time do Morumbi e o desejo de voltar a defender o clube antes de encerrar a carreira. "Muitas coisas ficaram incompletas no São Paulo e espero algum dia poder terminá-las da melhor maneira. Tenho grandes recordações e a partir do momento que parti me tornei mais um torcedor", finalizou o atleta, que admitiu manter contato com Marco Aurélio Cunha, diretor de futebol do São Paulo, que já manifestou algumas vezes que gostaria de ver o argentino novamente no clube.