São Paulo: ?meio a zero? será goleada Os torcedores que lotarão o Morumbi nesta quarta-feira no primeiro confronto entre São Paulo e Once Caldas, pelas semifinais da Copa Libertadores da América, esperam uma vitória do Tricolor por dois ou três gols de vantagem. No clube, o desejo é o mesmo. Mas, segundo Cuca, é preciso manter os pés no chão. O treinador acredita que o excesso de favoritismo atribuído pela imprensa e pelos torcedores ao time brasileiro não reflete a realidade e até prejudica seu trabalho. É por isso que disse, hoje, que um triunfo por 1 a 0 já será bastante festejado. A partida terá início às 21h45 e começará a definir um dos finalistas da Taça Libertadores da América. O outro sairá do confronto entre Boca Juniors e River Plate, quinta-feira. São Paulo e Once Caldas voltam a jogar na próxima quarta-feira, em Manizales. "Se vencermos por meio a zero, já estará ótimo", comentou Souza, que ganhou uma vaga no meio-campo - Gabriel vai para a reserva. Cuca tratou de pôr na cabeça de cada atleta que o jogo será difícil e pediu a eles que não dessem atenção aos comentários em televisão e rádio. "O jogo não vai ser fácil, o Once Caldas tem seis jogadores na seleção colombiana, que, no domingo, goleou o Uruguai", disse o técnico são-paulino. Não há, no entanto, como negar que o time paulista é favorito. Os próprios dirigentes fazem esse tipo de afirmação nos bastidores. Além de ter bem mais tradição e títulos que os colombianos, o São Paulo é bem superior tecnicamente. Mesmo que não alcance uma goleada no Morumbi, a equipe brasileira irá para Manizales com boas chances. O Once Caldas já mostrou ter dificuldades em sua casa. Nas oitavas-de-final, não passou de empate com o Barcelona de Guayaquil e, nas quartas-de-final, não jogou bem, mesmo vencendo o Santos por 1 a 0.