São Paulo: melhora venda de ingressos A venda de ingressos para o jogo entre São Paulo e Alianza Lima, quarta-feira no Morumbi teve um bom impulso nesta quinta-feira. Foram comercializados 7.775 ingressos apenas nos estádios do Morumbi e Pacaembu. Os 1.159 ingressos que foram disponibilizados para venda na Internet já acabaram. Os ingressos começaram a ser vendidos terça-feira, mas nos primeiros dois dias a procura foi pequena, porque houve pouca propaganda. Os postos de venda no Morumbi e Pacaembu funcionam das 11 às 17 h diariamente, inclusive sábado e domingo. Na quarta-feira, a venda terminará apenas com o início do jogo.