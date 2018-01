São Paulo mira Estadual para começar com pé direito temporada de recomeço

Sem conquistar um título desde a Sul-Americana de 2012 e após fazer o pior Campeonato Brasileiro de sua história, o São Paulo tenta se reconstruir para a temporada de 2018 para voltar a ser uma equipe vitoriosa. Nesta quarta-feira, será dada a largada para a primeira meta do ano: o Estadual, que o time tricolor não vence desde 2005.

A estreia é contra o São Bento, fora de casa, às 19h30. A equipe de Dorival Junior está no Grupo B, de Santo André, São Caetano e da atual vice-campeã estadual, a Ponte Preta. O primeiro compromisso em casa será contra o Novorizontino, no próximo sábado, às 19h.

O São Paulo vai iniciar o torneio com um time bem diferente do considerado titular para a temporada. Dorival promete alterar duas equipes nos primeiros quatro jogos. Por dois motivos principais. O mais óbvio é evitar o desgaste das principais peças do time no calendário apertado neste ano de Copa do Mundo.

Além disso, Dorival quer testar as opções que tem em mão. Como prometido, o treinador dará espaço para jogadores que vieram da base e observará alguns reforços, contratados ou que voltaram de empréstimo.

Reinaldo, que estava emprestado ao Cruzeiro e Chapecoense, deve aparecer nos primeiros jogos do São Paulo na temporada. Uma provável escalação tem Sidão no gol, Bruno na lateral direita, Rony e Aderllan como dupla de zaga, e Reinaldo na lateral esqueda. Pedro Augusto, Paulo Henrique e Araruna fazem a articulação no meio de campo. Júnior Tavares, Bissoli e Maicosuel jogam avançados.

A primeira exibição do São Paulo com "força máxima" deve ser só na quarta rodada do Estadual, quando o time fará seu primeiro clássico do ano, contra o Corinthians, no Pacaembu, dia 27, às 17h. A principal novidade do time deve ser Diego Souza como centroavante.

Os outros reforços da temporada, Jean e Anderson Martins, devem disputar o posto de titular em suas posições. Dorival não descarta escalar o São Paulo com três zagueiros. O time ainda sonha com um substituto para Hernanes, que voltou para o futebol chinês. Enquanto um meia mais experiente não chega, a tendência é que Dorival opte por Shaylon ou Lucas Fernandes.

FICHA TÉCNICA

São Bento X São Paulo

São Bento: Rodrigo Viana; Régis, Luizão, João Paulo e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Diego, Celsinho e Everaldo; Anderson Cavalo e Lúcio Flávio. Técnico: Paulo Roberto Santos.

São Paulo: Sidão; Bruno, Rony, Aderllan e Reinaldo; Pedro Augusto, Paulo Henrique e Araruna; Júnior Tavares, Bissoli e Maicosuel. Técnico: Dorival Junior.

Horário: 19h30

Local: Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza