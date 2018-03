São Paulo mostra evolução, diz Vadão As constantes mudanças que o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, teve de fazer em sua equipe durante o primeiro semestre deste ano, finalmente estão surtindo efeito, na opinião do treinador. Ele iniciou a temporada com um esquema 3-5-2 e as contusões dentro do grupo o obrigaram a implantar o convencional 4-4-2, com o qual está atuando desde o início da Copa do Brasil. Para ele, os resultados estão aparecendo agora por causa da versatilidade dos jogadores, que se entrosaram e souberam suprir as ausências de vários titulares, como o volante Fabiano e o lateral-direito Belletti. "Sempre trabalhei em função da polivalência dos atletas, justamente para atenuar as perdas nestes momentos emergenciais", observou o técnico. Vadão citou como exemplo o meia Júlio Baptista, incluído na lista de 35 jogadores pré-convocados para a seleção brasileira. "Chegaram a chamá-lo de brucutu no início do ano, por causa do porte físico típico de um jogador defensivo", lembrou. "Quando o escalei na meia, ele provou que também sabe chegar ao ataque e marcar gols", destacou. Para a partida contra o Grêmio, quarta-feira, pela Copa do Brasil, o meia Carlos Miguel defende que a equipe do São Paulo adote uma tática pouco convencional para quem irá jogar fora de casa. Em vez de esperar o adversário dentro de seu campo, Carlos Miguel acha que o time paulista deve atacar desde o início. "Eles costumam jogar fechados, mas, como estarão em casa, terão de partir para cima. Por isso, é fundamental definirmos a classificação lá em Porto Alegre", ressaltou o jogador. Na visão do meia, caso o São Paulo não consiga a vitória no Estádio Olímpico, ficará muito difícil recuperar-se na partida de volta, no Morumbi. "O Grêmio virá para segurar o resultado", alertou Carlos Miguel, que atuou pela equipe gaúcha nos anos 90.