São Paulo mostra falta de ritmo, mas estreia com vitória no Paulistão

SÃO PAULO - O São Paulo não encantou, mas deu o pontapé para a temporada 2013 com uma vitória sobre o Mirassol, por 2 a 0, neste sábado, no Morumbi, perante quase 15 mil torcedores. Na estreia do Campeonato Paulista, a equipe mostrou a natural falta de ritmo, que pode ser um problema para o jogo de quarta-feira, contra o Bolívar, no mesmo palco, pela pré-Libertadores.

Numa bela triangulação entre Ganso, Osvaldo e Luis Fabiano, o centroavante abriu o placar. Na segunda etapa, depois de levar até uma bola no travessão, o São Paulo melhorou e fez o segundo com Jadson. O meia, aliás, cresceu de produção atuando mais centralizado - na primeira etapa ele foi ponta-direita - e deixou uma dúvida na cabeça de Ney Franco. Ele e Ganso vão bem pelo meio, mas a formação escolhida pelo técnico só tem uma vaga para essa função. Cañete, por sua vez, entrou bem fazendo o papel que no ano passado era de Lucas.

O JOGO

Pensando na pré-Libertadores, Ney Franco preferiu escalar o time com Douglas como titular da lateral direita, uma vez que Paulo Miranda está suspenso na competição continental. Pela esquerda, Cortez foi poupado para dar lugar a Carleto.Com os dois laterais reservas, o São Paulo teve dificuldades de subir ao ataque pelos lados. Para piorar, pela direita Jadson deixava claro que atuava fora de posição, participando muito pouco da partida no primeiro tempo.

Menos mal para o São Paulo que o lado esquerdo funcionou. Aos 12 minutos, Luis Fabiano escorou para Ganso e o meia deu lindo passe de costas. Osvaldo dominou adiantando a bola, ergueu a cabeça e cruzou com perfeição para Luis Fabiano estufar as redes e largar na frente da artilharia que ele promete buscar.

Visivelmente sem ritmo de jogo, o time tricolor criou pouco na primeira etapa. Lúcio, parecendo empolgado com a estreia no Morumbi, era um dos que mais aparecia, na zaga, na armação, ou mesmo dentro da área.

Parecendo cansado, o São Paulo permitiu o crescimento do Mirassol na volta do intervalo, a ponto de Rogério Ceni precisar fazer duas defesas difíceis, uma num cabeceio e outra numa bomba à queima-roupa, que acertou o seu esôfago.

Ney Franco sentiu a necessidade de mudar. Tirou Luis Fabiano para colocar Aloísio e Ganso para dar lugar ao argentino Cañete. O argentino passou a cair pela direita, com Jadson começando a jogar centralizado. Mas a zaga continuava desentrosada, dando muitos espaços. Aos 24, Alex Silva recebeu livre e bateu forte, alto. Com Rogério Ceni batido, a bola explodiu no travessão.

Depois de quase levar o empate, o São Paulo acordou, principalmente com Cañete, que mostrou que tem condições de ser o substituto de Lucas. Em dois lances seguidos, num reclamou pênalti quando tentou driblar Welton Felipe e este colocou a mão na bola, no outro, chutou forte e carimbou a trave.

Quem marcou o segundo, porém, foi Jadson. Denilson enfiou a bola, a zaga ficou olhando, o meia aproveitou o espaço, girou e bateu rasteiro, sem chances de defesa.

SÃO PAULO 2 X 0 MIRASSOL

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Douglas (Paulo Miranda), Lúcio, Rhodolfo e Carleto; Wellington, Denilson e Paulo Henrique Ganso (Cañete); Jadson, Osvaldo e Luis Fabiano (Aloísio). Técnico - Ney Franco.

MIRASSOL - Diego; Arnaldo (Adílson Bahia), Welton Felipe, Gian e Andrezinho; Alex Silva, Mineiro, Rodrigo Possebon (Leomir) e Camilo; Caion (Borebi) e Felipe Lima. Técnico - Ivan Baitello

GOLS - Luis Fabiano, aos 12 minutos do primeiro tempo, e Jadson, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus.

CARTÕES AMARELOS - Rhodolfo e Arnaldo.

RENDA - R$ 403.652,00.

PÚBLICO - 14.783.

LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo.

CONFIRA OS MELHORES LANCES DA PARTIDA:

47 min: Fim de jogo no Morumbi. O São Paulo começa o Campeonato Paulista 2013 com vitória.

45 min: Dois minutos de acréscimo.

36 min: Substituição no Mirassol: sai Possebon, entra Leomir.

35 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! JADSON. Meia recebe de Denílson na entrada da área, gira bem e chuta para dar tranquilidade ao tricolor.

32 min: Substituição no Mirassol: sai Arnaldo, entra Adilson Bahia.

32 min: Primeira boa jogada do São Paulo. Cañete recebe dentro da área e chuta forte na trave do goleiro Diego.

29 min: Substituição no Mirassol: sai Caion, entra Borebi

25 min: Só dá Mirassol no segundo tempo. Quando Rogério Ceni não salva, a sorte ajuda o tricolor. Alex Silva manda uma bomba, mas a bola explode no travessão!

22 min: Em cobrança de escanteio, Lúcio tenta novamente um voleio, mas fura pela segunda vez na partida.

21 min: Substituição dupla no São Paulo: sai Luis Fabiano, entra Aloísio; sai Paulo Henrique Ganso, entra Cañete

16 min: Rogério Ceni faz outra grande defesa após chute de Rodrigo Possebon, sem ângulo. Após o lance, o goleiro sentiu o ombro direito, mas permanece no jogo.

14 min: Novamente Rogério Ceni. O goleiro vem se transformando no grande nome da partida no segundo tempo. Após ser alçada na área, a bola é cabeceada no canto do gol são-paulino e novamente o capitão salva a equipe de sofrer o gol de empate.

9 min: Novamente grande defesa de Rogério Ceni. Após cobrança de escanteio, bola sobra na área e é chutada obrigando o goleiro tricolor a se esticar para efetuar a defesa.

8 min: Jogada ensaiada do Mirassol. Após cobrança de falta, Felipe Lima sai na cara de Rogério Ceni, e mesmo desequilibrado, obriga o goleiro a efetuar uma grande defesa, mandando a bola para escanteiro.

7 min: Cartão amarelo para Rhodolfo após perder o tempo da bola e acertar Camilo, camisa 10 do Mirassol.

5 min: Mirassol começa o segundo tempo deixando a postura defensiva e tentando sair mais para o jogo.

0 minutos: Começa o segundo tempo no Morumbi!

Intervalo: Substituição no São Paulo: sai Douglas entra Paulo Miranda.

Intervalo: Sentindo ainda a ressaca das férias, o São Paulo teve dificuldade em criar jogadas no primeiro tempo. O tricolor dependeu demais das jogadas individuais e sofre por que Paulo Henrique Ganso e Jadson apareceram pouco nos primeiros 45 minutos.

46 min: Fim do primeiro tempo no Morumbi: São Paulo 1 x 0 Mirassol

45 min: Raphael Claus dá mais um minuto de jogo no Morumbi.

39 min: Grande jogada de Arnaldo, do Mirassol, o lateral recebe na direita e chuta, forçando Rhodolfo a tirar com o pé e assustar Rogério Ceni.

35 min: Lúcio aparece novamente no ataque. O zagueiro leva a bola até a entrada, toca para Luis Fabiano e aparece para receber na cara do goleiro, mas a defesa do Mirassol corta no momento certo.

33 min: Lúcio tenta acertar um belo voleio após cobrança de escanteio, mas acaba furando a bola e perdendo o lance.

32 min: São Paulo depende muito das jogadas individuais para vencer a zaga do Mirassol. Osvaldo, pela esquerda, tem sido o jogador mais efetivo do tricolor.

28 min: Alex Silva tenta dançar para cima do pentacampeão Lúcio, mas valoriza demais a jogada e perde a bola para o zagueiro.

23 min: Outra boa jogada de Osvaldo pela esquerda. O atacante só é parado com falta. Na cobraça a bola sai pela linha de fundo.

22 min: Luis Fabiano recebe bom passe dentro da área e é derrubado pelo zagueiro do Mirassol. O atacante pede pênalti mas o juiz manda seguir.

20 min: Apesar do gol são paulino, o Mirassol não sai para o jogo. A equipe do interior permanece fechada e não facilita o ataca tricolor.

12 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! LUIS FABIANO. Ganso recebe no meio de campo e de calcanhar, toca bem para Osvaldo na esquerda. O atacante avança sem marcação e toca para o camisa 9 tricolor, com muita categoria, marcar o primeiro gol do paulistão 2013.

9 min: Douglas faz boa jogada na entrada da área e toca para Luís Fabiano, mas o atacante não consegue dominar a bola.

7 min: São Paulo toca passes no meio de campo tentando encontrar um espaço para avançar. O Mirassol se fecha e espera o erro do tricolor para atacar.

4 min: Mirassol chega novamente, desta vez com Caion, que chuta errado da entrada da área.

2 min: Primeiro chute ao gol é do Mirassol. Mineiro avança e bate de longe. A bola sai pelo lado esquerdo do gol de Rogério Ceni, sem assustar a torcida tricolor.

0 minutos: Apita o árbitro e começa o jogo no Morumbi. Saída de bola para o Mirassol.

Pré-jogo: No banco de reservas o São Paulo conta com: Denis, Rafael Toloi, Paulo Miranda, Maicon, Casemiro, Cañete e Aloisio. Já o técnico do Mirassol, Ivan Baitello, tem como opções:Gustavo, Augusto, Walter, Leomir, Luis Araújo, Adilson Bahia e Borebi

Pré-jogo: No Campeonato Paulista do ano passado a partida entre São Paulo e Mirassol terminou com vitória do tricolor por 1 a 0, gol do zagueiro Rhodolfo. O time da capital terminou o torneio na terceira colocação, enquanto o clube do interior ficou em nono.

Pré-jogo: Destaque na partida é a estreia do zagueiro Lúcio com a camisa do tricolor. O pentacampeão do mundo com a seleção brasileira deixou a Juventus da Itália para voltar para o futebol nacional.

Pré-jogo: Boa tarde, começa agora a transmissão da partida entre São Paulo e Mirassol, válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista 2013.