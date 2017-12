São Paulo mostra interesse em Gallardo O São Paulo está interessado em contratar o meia argentino Gallardo, do River Plate. A informação foi confirmada pelo diretor de futebol Juvenal Juvêncio e também em Buenos Aires. ?A dificuldade é que ele precisa estar registrado na CBF até segunda-feira para poder jogar no Mundial. É difícil, mas estamos correndo para tentar fechar a negociação?, afirmou Juvenal. Na Argentina, a informação que corre é de que o São Paulo ofereceu US$ 500 mil (R$ 1,1 milhão) para Gallardo disputar apenas o Mundial. Se é isso mesmo, a diretoria tricolor estará comprando briga com o técnico Paulo Autuori, que é contra a chegada de um ?jogador de aluguel? para disputar apenas a competição no Japão. ?Só aceito jogador que vier para ficar. Sou totalmente contra trazer alguém para jogar só o Mundial?. Gallardo tem contrato com o River Plate até junho. Ele é o principal jogador do elenco e o maior ídolo da torcida, mas tem uma grande dívida a receber do clube. Rogério Ceni, que fez seu 19.º gol no ano, nesta quarta-feira ? é o artilheiro do time na temporada ?, acha que o São Paulo precisa trabalhar muito ainda para ter uma boa participação no Mundial. ?Falta muito ainda. Temos de acertar vários detalhes para voltar a jogar bem como estávamos jogando antes?. Ele garante que haverá uma melhora automática na motivação do grupo, mas que isso não basta. ?Só o fato de estar no Mundial é motivante. Vai haver uma postura diferente da de agora, quando estamos jogando com o Morumbi vazio e sem nenhuma possibilidade mais de ser campeão. Só que a motivação não basta. Precisamos aproveitar melhor esses jogos que ainda temos pela frente no Brasileiro?.